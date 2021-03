© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo: Syrian Airlines annuncia voli settimanali per Mosca a partire dal 3 aprile - Il ministero dei Trasporti della Siria ha annunciato che la compagnia di bandiera Syrian Airlines opererà un volo settimanale tra Damasco e Mosca, in Russia, a partire dal prossimo 3 aprile. Il direttore per gli Affari commerciali di Syrian Airlines, Luay al Hasan, ha detto che il ministero ha deciso di operare il volo in questione ogni sabato alle 15:00 (ora locale), dall’aeroporto internazionale di Damasco allo scalo di Mosca-Vnukovo. La notizia giunge dopo che la Russia ha annunciato, lo scorso 25 marzo, la ripresa del traffico aereo civile con diversi Paesi, tra cui la Siria, a partire dall’inizio di aprile. (Res)