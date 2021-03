© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: prima portacontainer Tsingtao Express in navigazione Canale di Suez verso sud - La Tsingtao Express, una delle più grandi navi del mondo, è la prima portacontainer ad aver percorso il tratto iniziale del Canale di Suez verso sud dopo lo sblocco della via d’acqua avvenuto ieri. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, la nave battente bandiera tedesca, di proprietà della compagnia logistica Hapag-Lloyd, ha da poco lasciato il Piccolo lago amaro e sta percorrendo il tratto del Canale di Suez raddoppiato nel 2015. La portacontainer lunga 335,47 metri, larga 42,80 metri e con un pescaggio di 14,610 metri, ha una capacità di 8.749 container, 730 dei quali refrigerati. La Tsingtao Express è la prima di un convoglio di oltre dieci navi attualmente in navigazione dal Mediterraneo verso il Mar Rosso. Ieri sera, le imbarcazioni in attesa di riprendere la navigazione nel Canale di Suez erano quasi 400, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti locali. Il traffico era bloccato da martedì 23 marzo a seguito dell’incagliamento della portacontainer battente bandiera panamense Ever Given. Quest'ultima è entrata ieri sera nel Grande lago amaro del Canale di Suez dopo essere stata trainata con successo dai rimorchiatori, rendendo possibile la riapertura della via d’acqua. Vale la pena ricordare che alle operazioni per sbloccare la Ever Given ha partecipato anche il rimorchiatore italiano Carlo Magno. Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, è atteso oggi presso il quartiere generale dell’Autorità del Canale di Suez dove dovrebbe parlare alla stampa. (segue) (Res)