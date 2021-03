I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: autorità accelerano l’utilizzo del pagamento elettronico - L’Algeria intende rendere obbligatorio l'uso dei mezzi di pagamento elettronico nelle transazioni commerciali e di servizi. Il ministro del Commercio, Kamel Rezig, ha firmato un decreto per la riduzione del 20 per cento costo delle operazioni effettuate per via elettronica tramite il Centro nazionale del registro del commercio (Cnrc). Sebbene questo approccio offra una serie di vantaggi, scrive il quotidiano “El Moudjahid”, non è privo di rischi ad esempio nel cyber-riciclaggio, strettamente legato al crescente utilizzo delle tecnologie dell’informazione; nei furti di dati personali, in particolare dati bancari, truffe digitali multiple, hacking e attacchi informatici; nonché in attacchi alla reputazione elettronica. Il giornale sottolinea comunque i vantaggi offerti ad esempio dalla certificazione elettronica, dalla firma digitale e dal registro del commercio elettronico che, nelle intenzioni delle autorità, contribuiranno all'eliminazione della registrazione delle imprese fittizie e false. La digitalizzazione è considerata la via maestra per lo sviluppo delle attività commerciali e la trasparenza delle transazioni commerciali, anche se l’Algeria è ancora all’inizio di questo percorso data la mediocre penetrazione delle tecnologie dell’informazione nell’economia nazionale. In Algeria, infatti, è ancora diffusa la cultura del contante, le infrastrutture che mancano di soluzioni e risorse tecniche in termini di supporto alla piattaforma e-commerce e in molti non si fidano del sistema bancario anche per motivi religiosi, dal momento che i tassi di interesse sono considerati “haram” (non conformi alla fede musulmana). Nonostante queste sfide, il governo dell’Algeria ha annunciato che intende intensificare gli sforzi per generalizzare l’attuazione dei metodi di pagamento online, in particolare gli affitti e i servizi di trasporto, nonché il pagamento di alcuni oneri fiscali e parafiscali. Un comunicato del primo ministero ha precisato che "la recente evoluzione del sistema di pagamento online ha registrato un tasso di crescita molto significativo in termini di numero di operazioni e di importi di transazioni", precisando che i pagamenti elettronici vengono effettuati con carta di pagamento elettronica algerina Posta (Edahabia) o carta di credito (Cib). (segue) (Res)