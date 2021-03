I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: investimenti industriali in calo del 21,9 per cento nei primi due mesi dell’anno - Gli investimenti nel settore industriale della Tunisia hanno raggiunto nei primi due mesi del 2021 quota 241,4 milioni di dinari (cica 74 milioni di euro) contro i 309,9 milioni di dinari (circa 94 milioni di euro) dello stesso periodo dello scorso anno, segnando un calo secco del 21,9 per cento. E’ quanto emerge dai dati pubblicato dall'Agenzia per la promozione dell'industria e dell'innovazione (Apii), ripresi in un’analisi del sito web d’informazione economica “L'Economiste maghrebin”. In diminuzione del 22,1 per cento anche il numero di progetti dichiarati: da 720 nei due primi mesi del 2020 a 561 nel periodo gennaio-febbraio dell’anno in corso. Questi nuovi progetti creeranno 6.853 posti di lavoro, contro i 9.200 posti di lavoro dell’anno scorso, in calo del 25,5 per cento. Secondo l'Apii, il settore delle industrie del cuoio e delle calzature ha registrato un aumento del 533 per ceto degli investimenti dichiarati, seguito dai settori del tessile e dell'abbigliamento (+127,9 per cento) e dalle industrie agroalimentari (+33 per cento). D'altra parte, settori come le industrie chimiche, industrie varie, industrie meccaniche o anche i materiali da costruzione, le industrie della ceramica e del vetro hanno registrato, rispettivamente, una diminuzione del 79,1 per cento, 68 per cento, 52 per cento, 8 per cento e 51,8 per cento. Per quanto riguarda la ripartizione degli investimenti tra le regioni, i volumi più significativi sono stati dichiarati a Sfax (34,6 milioni di dinari, ovvero 10,6 milioni di euro), Sousse (31,8 milioni di dinari, equivalenti a 9,7 milioni di euro) e a Zaghouan (19,7 milioni di dinari, pari a 6 milioni di euro). (segue) (Res)