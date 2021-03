I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: consolato turco a Misurata, pronto collegamento marittimo con Istanbul - Il console generale della Turchia a Misurata, Gurkan Yashlimandar, ha visitato ieri 29 marzo il terminal marittimo di Misurata, al fine di valutare l’avvio di un collegamento marittimo tra la città libica e Istanbul. Il consolato ha dichiarato - in un post sulla sua pagina ufficiale Facebook - che è in programma il lancio di questo collegamento marittimo per la fine del Ramadan, che quest'anno terminerà a metà maggio. Il consolato turco ha citato il direttore generale della stazione, capitano Milad Bashir, il quale ha confermato che i preparativi sono quasi terminati e si prevede che il viaggio di andata e ritorno tra Misurata e Istanbul si svolgerà una volta alla settimana. (segue) (Res)