© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: fonte sicurezza, intelligence straniera dietro serie di omicidi in Libia - Dietro la recente serie di omicidi in Libia “c’è la mano dell’intelligence straniera”. Lo ha detto un funzionario della sicurezza libico, protetto dall’anonimato, parlando al sito web d’informazione degli Emirati Arabi Uniti “Erem news”. "Tutto ciò che accade nel paese in questi giorni rientra nell'ambito della normalizzazione della Libia. Ci sono molte figure controverse all'interno della Libia la cui presenza costituisce una minaccia per gli accordi politici e militari tra le fazioni libiche”, ha detto il funzionario. Queste personalità, ha aggiunto la fonte, rappresentano “una minaccia per il nuovo governo unificato a cui è stato affidato il compito di condurre la riconciliazione nazionale nel Paese". (Res)