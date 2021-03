I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: guatemalteco ucciso a un posto di blocco dell'esercito alla frontiera - Un uomo originario del Guatemala è morto ieri a un posto di blocco dell’esercito messicano nel municipio di Mazapa de Madero, nello stato di Chiapas, a pochi metri dalla frontiera con il paese centroamericano. Secondo la versione ufficiale fornita dalle autorità messicane, ripresa dal quotidiano “Milenio”, gli agenti hanno aperto il fuoco contro un veicolo con targa guatemalteca dopo che uno dei due passeggeri all’interno ha estratto una pistola in risposta all’ordine di fermare il mezzo. "A bordo di un veicolo Mitsubishi grigio con targa guatemalteca, è stato trovato il corpo senza vita di una persona di sesso maschile che ha risposto al nome di Elvis 'N', 30 anni, di nazionalità guatemalteca. Aveva una ferita da arma da fuoco al collo e al petto ", ha confermato l'ufficio del procuratore messicano per l’immigrazione. La procura del Chiapas ha avviato un’indagine per stabilire quanto accaduto. La morte del cittadino guatemalteco segue di pochi giorni quella di una donna salvadoregna per mano della polizia nella località costiera di Tulum. (Res)