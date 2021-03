© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: elezioni Consiglio legislativo rinviate ulteriormente a dicembre - Le elezioni legislative di Hong Kong saranno nuovamente rinviate al prossimo dicembre per consentire l'attuazione delle modifiche al sistema elettorale dell'ex colonia britannica da parte di Pechino. Lo ha annunciato oggi, 30 marzo, il presidente del Consiglio legislativo (LegCo) Andrew Leung. La notizia arriva poche ore dopo che Pechino ha approvato all'unanimità cambiamenti radicali al sistema elettorale cittadino che limiteranno le prerogative dell'elettorato. "Poiché il governo ha detto che presenterà un disegno di legge di emendamento al LegCo in aprile, ho deciso di aggiungere ulteriori sessioni a metà aprile per la prima lettura, in modo che il comitato possa svolgere il suo lavoro a piena velocità. Il sesto Consiglio legislativo si prolungherà fino alla fine dell'anno. Durante questo periodo - oltre all'elaborazione proposte di legge ed emendamenti rilevanti - ci sono molte altre voci economiche, sociali e di bilancio che devono essere dibattute e votate", ha spiegato Leung. Poiché Pechino ha deciso di aumentare il numero dei legislatori, Leung ha detto che ulteriori seggi saranno aggiunti alla Camera entro la fine dell'anno. Nel frattempo, la segreteria lavorerà alla creazione di nuovi spazi per uffici per gli altri 15 rappresentanti LegCo. Lo scorso luglio, Lam ha annunciato che la corsa legislativa del 2020 sarebbe stata ritardata di un anno a causa di una recrudescenza di casi di coronavirus. (segue) (Res)