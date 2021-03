Credito: Spagna, domani assemblee azionisti daranno via libera a fusione Unicaja-Liberbank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche spagnole, Unicaja e Liberbank, terranno domani le rispettive assemblee generali straordinarie degli azionisti per approvare il progetto di fusione tra le due entità dopo un processo di negoziazione di oltre 2 anni. Una volta che le assemblee degli azionisti daranno il via libera, l'esecuzione della transazione sarà soggetta all'ottenimento delle approvazioni regolamentari obbligatorie, il che dovrebbe avvenire entro la fine del secondo trimestre o all'inizio del terzo trimestre di quest'anno. La fusione di Unicaja e Liberbank, che manterrà il nome Unicaja, darà origine alla quinta banca del Paese in termini di attivi, con più di 109 miliardi di euro e sarà presieduta da Manuel Azuaga. Gli attuali azionisti di Unicaja avranno il 59,5 per cento del capitale e quelli di Liberbank il 40,5 per cento.(Spm)