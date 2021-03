Ambiente: Giovannini, serve piano complessivo per transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve un piano complessivo” per la transizione ecologica. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, intervenendo a “La nostra Italia”, evento web organizzato da Legambiente. Nella stesura del Pnrr, è in corso “una discussione” sulla possibilità di inserire elementi fiscali per “incentivare la mobilità elettrica” ha aggiunto il ministro ricordando comunque “gli interventi forti per favorire rinnovo parco trasporto, gli investimenti per ridurre l’inquinamento delle navi in porto ed altri progetti. Dobbiamo attendere qualche settimana ma il quadro che emergerà darà una spinta senza precedenti sulla transizione ecologica”. (Rin)