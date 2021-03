Russia: ambasciatore Razov, rapporti con Occidente a livello "inammissibilmente basso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Russia e Paesi occidentali sono arrivati ad un livello “inammissibilmente basso”. Lo ha affermato l’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, nell’audizione alla commissione Esteri della Camera sulle priorità della presidenza italiana del G20. L’ambasciatore russo ha criticato l’approccio dei Paesi occidentali nei confronti di Mosca, esprimendo “rammarico” per la “propaganda” del mondo dell’informazione internazionale su determinati temi. “Questo ci preoccupa molto”, ha dichiarato l’ambasciatore Razov, denunciando l’abbassamento intollerabile dei rapporti tra Russia, Stati Uniti e Unione europea che dovrebbero essere invece rilanciati “su base paritaria e di reciproco rispetto”. Secondo Razov, la colpa dell’attuale situazione è dei Paesi occidentali che si ergono a “inquirenti, procuratori e giudici esecutori delle sentenze, per cui la Russia non può che accogliere questa scienza che arriva dall’estero e vi posso garantire che ciò per la Russia è inaccettabile come lo sarebbe per qualsiasi Paese che rispetti la propria sovranità”. L'ambasciatore russo ha quindi riaffermato la sua critica alla politica delle sanzioni e delle contro sanzioni, osservando che l’Italia è uno dei Paesi più danneggiati dalle misure adottate dall’Ue contro Mosca. (Pav)