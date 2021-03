Camera: su sito mostra virtuale su progetti Basile per Montecitorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disegni e planimetrie, foto di arredi e documenti d'epoca: da oggi, 30 marzo, sul sito della Camera dei deputati è possibile ripercorrere il lavoro che l'architetto palermitano Ernesto Basile svolse quando fu incaricato di progettare la nuova Aula e l'ampliamento di Palazzo Montecitorio. Sono infatti consultabili online all'indirizzo https://mostrevirtuali.camera.it/basile/ le opere e i materiali d'archivio conservati dall'Università degli studi di Palermo, dall'Archivio Basile di Palermo e dall'Archivio Storico della Camera dei deputati ed esposti nella Sala della Regina nel 2018 in occasione delle celebrazioni per il Centenario della prima seduta della Camera nel nuovo emiciclo. La mostra virtuale dal titolo "La nuova Aula della Camera dei deputati. Il progetto di Ernesto Basile per Montecitorio", articolata in cinque sezioni, ricostruisce fedelmente il percorso di visita ed è arricchita da contenuti extra. "La mostra virtuale su Ernesto Basile - ha spiegato il presidente della Camera, Roberto Fico - è una delle iniziative che, in un momento come quello attuale in cui è stato necessario sospendere visite ed eventi, abbiamo voluto avviare per mantenere aperte le porte di Montecitorio. E per tenere vivo il rapporto con i cittadini e far conoscere la storia di questo luogo e gli spazi in cui si svolge l'attività politica e istituzionale del nostro Paese, con l'auspicio di poter riprendere presto tour guidati ed incontri, mostre ed altri eventi aperti alla partecipazione del pubblico". (Com)