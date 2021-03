Imprese: Sace sostiene manifattura green del Gruppo Saxa Gres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli interventi di Sace nel perimetro della nuova operatività legata al Green New Deal, entrata nel vivo negli ultimi mesi, con una nuova operazione a sostegno di Saxa Gres, azienda del frusinate specializzata nella produzione di pavimentazione da esterno, basalti e pietre in ceramica secondo i principi dell’economia circolare. Stando al relativo comunicato stampa, Sace ha infatti rilasciato una garanzia “verde” sulla tranche di 10 milioni di euro sottoscritta da Illimity Bank con un pool di banche locali - Banca Popolare del Cassinate, Banca Popolare del Frusinate e Banca Popolare di Fondi - del prestito obbligazionario, con scadenza 2026, emesso da Saxa Gres, nell’ambito di un più ampio programma di collocamento del bond con scadenza 2026, che ha un importo complessivo fino a 150 milioni di euro. La sottoscrizione della tranche del prestito obbligazionario si inserisce all’interno di un più ampio intervento finanziario, del valore complessivo di circa 27,5 milioni di euro, a sostegno del piano di investimenti del Gruppo Saxa Gres, che vede illimity in qualità di Arranger. L’intervento, prosegue la nota, è destinato a sostenere gli investimenti “green” dell’azienda per gli impianti nella provincia di Frosinone, consentendo, in particolare, di introdurre nel processo produttivo una fase di macinazione a secco (in sostituzione di quella ad umido), con la conseguente significativa riduzione del consumo di acqua di processo, e forni di nuova generazione caratterizzati da sistemi di monitoraggi online e di filtraggio delle emissioni, tali da garantire un livello di emissioni in atmosfera più contenuto. (Com)