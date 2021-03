Difesa: Guerini su anniversario Aeronautica, presenti in aiuto di molti Paesi amici e alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica militare italiana ha portato i suoi velivoli nei cieli e nei mari di molti Paesi amici e alleati sprovvisti di una propria capacità e di una propria architettura di difesa aerea. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo intervento ha parlato del 98mo anniversario della Costituzione dell’Aeronautica militare e giuramento e battesimo corso “Borea VI”. L’Arma Azzurra ha operato nei cieli e nei mari “del Mediterraneo centrale, del Medio Oriente, in Afghanistan e in Iraq, nei Balcani, in Libano”, ha ricordato Guerini, “con una efficace attività di air policing che ha confermato una “presenza aerea di altissima qualità”, per capacità operativa, qualità e quantità di mezzi”. L’Aeronautica, ha proseguito, “dovrà continuare a sostenere, nell’ambito dello strumento militare nazionale e in sinergia con le altre Forze armate, i suoi compiti specifici sia al servizio del Paese che per la salvaguardia della sicurezza e della stabilità internazionale, nell’area euro-atlantica, in quella euro-mediterranea, nonché nelle nuove aree di crescente interesse strategico”. Per affrontare questa grande responsabilità, ha proseguito Guerini, l’Aeronautica “ha adottato da tempo scelte previdenti per garantirsi capacità operative ed eccellenze tecnologiche di altissimo livello, che già oggi la vedono proiettata verso sistemi d’arma, competenze e “know-how” per sostenere le sfide del futuro, rispondere alle necessità operative della nostra Difesa, posizionarsi tra le forze militari più evolute al mondo”. (segue) (Res)