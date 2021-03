Difesa: Guerini su anniversario Aeronautica, presenti in aiuto di molti Paesi amici e alleati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà necessario, in tal senso secondo il ministro, “continuare ad assicurare un flusso continuo ed adeguato di risorse per gli investimenti in Difesa e Sicurezza. Come ho avuto modo di illustrare nel Documento Programmatico della Difesa per il triennio 2020-2022 e di ribadire nelle linee programmatiche del dicastero, non nutro dubbi sull’opportunità di continuare ad investire nei settori della Sicurezza e della Difesa, per rafforzare la capacità dell’apparato statale di resistere e reagire alle crisi”. Il governo “ha lavorato e sta lavorando concretamente in tal senso a garanzia della sicurezza, sempre nel rispetto dei bisogni dei cittadini e di ciò che è necessario al Paese”, ha detto Guerini. (Res)