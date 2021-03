Imprese: Enel sottoscrive con successo un Sustainability-linked guarantees agreement da 1,35 miliardi con Bbva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Enel sarà in grado di dimostrare, attraverso le sue relazioni annuali pubblicate sul sito web aziendale, un raggiungimento del 55 per cento o più del Kpi della percentuale di capacità installata rinnovabile per il 2021, e del 60 per cento o più per il 2022, la banca premierà tale risultato corrispondendo a Enel un bonus; in caso contrario sarà Enel a versare alla banca una penale. Inoltre, Enel e Bbva sono d’accordo nel considerare tutte le garanzie prestate nell’interesse del Gruppo come “garanzie legate alla sostenibilità”. Questo innovativo accordo segue una serie di iniziative concluse da Enel negli ultimi due anni attraverso le quali ha aperto la strada alle nuove obbligazioni legate alla sostenibilità negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito, alle linee di credito legate alla sostenibilità negli Stati Uniti e in Europa, nonché al primo contratto di derivati sul tasso di cambio legati alla sostenibilità. (Com)