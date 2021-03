Latina: operazione Babele, smantellata organizzazione trafficanti droga, 16 arresti ad Aprilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione che ha portato all'arresto di 16 persone per associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina, hashish e marijuana, denominata "Babele", è stata avviata dai carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia nel 2018, e ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al narcotraffico, di arrestare 8 persone in flagranza di reato e di sequestrare 2,5 kg di cocaina e 226 kg di hashish. Le attività investigative hanno documentato come gli appartenenti all’organizzazione criminale abbiano assunto il totale controllo di un’importante piazza di spaccio in un quartiere popoloso della città pontina, la quarta del Lazio per numero di abitanti, caratterizzato dalla presenza di numerose strutture scolastiche e ricreative. (Rer)