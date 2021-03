Russia: Daghestan, esponente della banda Basayev condannato a 14 anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un residente nel territorio russo di Stavropol, Mavlimberdi Akbulatov, che ha partecipato all'invasione del Daghestan nell'agosto 1999 come esponente della banda Basayev e Khattab, è stato condannato a 14 anni di detenzione. È quanto si apprende dal sito web del Comitato investigativo della Federazione Russa. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, a metà luglio 1999 Akbulatov si unì alla banda guidata da Shamil Basayev e Emir Khattab e da 7 al 24 agosto con altri militanti armati partecipò all'aggressione ai danni dei militari delle forze armate russe impegnati nel garantire la sicurezza pubblica nella regione Botlikh del Daghestan. "Con un verdetto del tribunale, Akbulatov è stato condannato a 14 anni di detenzione in una colonia a regime rigoroso", si legge nel comunicato. Dal 1999 al 2020, più di 80 partecipanti all'aggressione al Daghestan sono stati condannati con pene fino a 19 anni di carcere. All'invasione di militanti in Daghestan dalla Cecenia dell'agosto 1999 parteciparono, secondo varie fonti, da 400 a 1500 persone. Dopo una iniziale ritirata in Cecenia, imposta dall'intervento di militari, le truppe interne e volontari, già a settembre gli islamisti invasero nuovamente il Daghestan occupando villaggi e alture. Le operazioni su larga scala lanciate contro i gruppi militanti portarono all'inizio della seconda guerra cecena. Le perdite tra le forze federali nel periodo agosto-settembre 1999 ammontarono a circa 300 morti e 800 feriti. (Rum)