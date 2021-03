Imprese: Ferrari, Gvs e Cy4Gate vincono premio Equita per migliore strategia utilizzo mercato capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Equita ha premiato ieri le società che hanno perseguito le migliori strategie di utilizzo del mercato dei capitali nel corso del 2020: il Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali, si legge in una nota, premia l’originalità e l’efficacia delle operazioni effettuate sui mercati dei capitali e realizzate come leva per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa. “Le operazioni premiate sono un chiaro esempio di come i mercati dei capitali permettano alle società di accedere a nuove risorse, che siano debito o equity, utili a supportare lo sviluppo del business e sostenere la crescita”, ha affermato Marco Clerici, co-responsabile dell’investment banking di Equita. La consegna del premio, avvenuta durante il webinar “Shareholders’ ownership characteristics of Italian listed companies: do they really matter for firm’s performance?”, ha coinvolto le seguenti società vincitrici: Ferrari, Leonardo e Campari per la raccolta fondi sul mercato del debito; Gvs, Nexi e Falck Renewables per la raccolta fondi sul mercato Mta; Cy4Gate, Labomar e Tecma Solutions per la raccolta fondi sul mercato Aim. (Com)