Vaccino: Figliuolo, somministrazioni anche a domiciliati in Regioni

- Vaccinare non solo la popolazione residente ma anche quella "domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o nella Provincia autonoma". E' quanto prevede una ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, nell'ottica di una piena attuazione del Piano strategico nazionale sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19. (Rin)