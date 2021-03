Brexit: cittadini britannici in Francia potrebbero perdere patente di guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di cittadini britannici in Francia hanno sinora perso la propria patente di guida o rischiano di perderla nei prossimi mesi, a causa di un sovraccarico burocratico e del fallimento dei due Paesi nel raggiungere un accordo in merito dopo la Brexit. Nel Regno Unito infatti la patente va rinnovata solo dopo i 70 anni, mentre la fotografia va aggiornata ogni 10, salvo condizioni che necessitino rinnovi più frequenti. Il governo francese ha annunciato lo scorso anno che i residenti britannici in Francia avrebbero dovuto scambiare la propria patente britannica con una francese, e avrebbero avuto tempo fino al 31 dicembre 2021 per farlo. Tuttavia, coloro che hanno provato a scambiare la propria patente sin da gennaio si sono vista la richiesta rifiutata dal nuovo sistema informatico online messo in piedi dalla motorizzazione francese, a causa del fatto che non c'è ancora nessun accordo sul mutuo riconoscimento dei titoli e dei documenti tra Regno Unito e Francia. Fonti del governo britannico fanno sapere che un accordo in merito con Parigi sarebbe "vicino a essere raggiunto", ma appunto non raggiunto per il momento. (Rel)