Siria: Borrell, conferenza Bruxelles per far avanzare processo pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza di Bruxelles sul futuro della Siria intende fare avanzare il processo di pace e porre fine alle sofferenze del popolo. Lo ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Il conflitto in Siria dura ormai da 10 anni", ha scritto. "Oggi, l'Ue e l'Onu ospitano insieme la Conferenza di Bruxelles per far avanzare il processo di pace e porre finalmente fine alle sofferenze, mobilitare il sostegno per affrontare i bisogni umanitari urgenti dei siriani e spingere per una soluzione politica sostenibile", ha spiegato. (Beb)