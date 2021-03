Algeria: ad aprile fiera per valorizzare l'export dei datteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese che produce tra i migliori datteri al mondo, l'Algeria, non figura tra i potenziali esportatori di questo prodotto locale. Lo scrive il quotidiano algerino “El Moudjahid”, spiegando che il settore è alle prese con vincoli a livello di struttura che ne ostacolano l'affermarsi nel settore dell'export. Il ministro del Commercio, Kamel Rezig, aveva affermato, lo scorso ottobre, durante un incontro con gli attori del settore dei datteri, che "l'Algeria attualmente esporta verso 64 Paesi" per un importo di 40 milioni di dollari, ritenendo questo numero "insufficiente" rispetto alle potenzialità del Paese. Di fronte a questo paradosso, il ministro ha annunciato un'iniziativa volta a regolamentare il settore e riorganizzare le esportazioni nell'ambito di una strategia di medio e lungo termine. In questo contesto, la Camera di commercio e industria algerina sta organizzando una nuova edizione della Fiera dell'industria del dattero, potenziale di esportazione e lavorazione, il 7 e 8 aprile. Sidaptech, questo il nome della feria, riunirà i potenziali produttori di datteri, esportatori e trasformatori nonché fornitori di processi industriali e tecnologici richiesti da questa professione. Esperti e specialisti di università e istituti interverranno in un forum previsto a margine della fiera. (Ala)