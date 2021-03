Vaccino: Giacomoni (Fi), governo obblighi regioni a pubblicazione nominativi dei vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il governo dovrebbe varare un nuovo dl Covid. Valuti se inserire l'obbligo, in deroga alle vigenti norme sulla Privacy, della pubblicazione da parte delle Regioni dell'elenco nominale, corredato dalle date di nascita, di tutti coloro che hanno già fatto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19. Si tratterebbe di un obbligo di trasparenza imposto dallo Stato alle Regioni per la tutela del bene superiore, costituzionalmente garantito, della salute pubblica. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Anche il controllo è uno strumento per monitorare e contenere il contagio", conclude. (Rin)