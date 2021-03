Roma: lite in un bar, ucciso commercialista a Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite, per motivi ancora da accertare, in un bar a Centocelle ieri sera è finita nel sangue. A perdere la vita un commercialista 56enne colpito ripetutamente alla testa, probabilmente con un mattarello. I fatti sono avvenuti intorno alle 20:40 in via delle Ninfeee. A dare l'allarme i residenti nei dintorni del bar che hanno sentito urlare il proprietario e un cliente. Sul posto è arrivata la polizia che ha rinvenuto nel bagno del locale il corpo dell'uomo in una pozza di sangue. Le indagini al momento sono concentrate su tre persone: il gestore del bar e suo fratello, la titolare della licenza e compagna del gestore. (Rer)