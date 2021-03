Congo-Kinshasa: prevista oggi sentenza di appello per ex signore della guerra Ntaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte penale internazionale (Cpi) si pronuncerà oggi sulla sentenza di appello per l'ex signore della guerra della Repubblica democratica del Congo (Rdc) Bosco Ntaganda, condannato in primo grado per crimini di guerra. L'ex comandante, soprannominato " Terminator", è stato condannato a 30 anni di carcere nel 2019 dopo essere stato dichiarato colpevole per 18 capi di imputazione, tra cui omicidio, stupro e uso di bambini soldato. È stata la prima persona ad essere condannata dal tribunale dell’Aia per schiavitù sessuale. Le accuse riguardano crimini commessi nella regione dell'Ituri, nell’est della Rdc, fra il 2002 e il 2003. I pubblici ministeri hanno chiesto ai giudici di considerare una sentenza più dura, vale a dire l’ergastolo. Ex vice capo di Stato maggiore e comandante delle operazioni della Forza per la liberazione del Congo (Fplc), è accusato di aver svolto un ruolo centrale nella pianificazione delle operazioni dell'Unione dei patrioti congolesi (Upc) e della sua ala armata, le Forze patriottiche per la libertà del Congo. Il processo nei suoi confronti è iniziato nel 2015.(Res)