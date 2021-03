Campania: Anbi, livelli fiumi in calo ma in medie ultimi 4 anni non emerge tendenza netta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Campania tornano le belle giornata con temperature in aumento e nella giornata del 29 marzo 2021 si registrano - rispetto alla scorsa settimana - nuove diminuzioni dei livelli idrometrici in 20 delle 29 stazioni di riferimento poste su tutti i fiumi della regione. Il Sele presenta cali uniformi e contenuti, il Garigliano risente della diminuzione soprattutto nel tratto terminale, mentre il Volturno cala in maniera difforme a causa del concludersi delle manovre di chiusura delle paratoie sulla traversa di Capua Ponte Annibale, che ha colmato il bacino retrostante. I dati idrometrici nel confronto con la media dell’ultimo quadriennio sono contrastanti, con livelli inferiori alla media del quadriennio 2017-2020 in 4 degli 8 principali idrometri per i quali è disposto il confronto con i dati degli anni scorsi, mentre gli altri 4 risultano attualmente dati superiori alle medie del periodo. Il lago di Conza della Campania e gli invasi del Cilento si segnalano in calo. E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il suo bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) nei punti specificati ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il solo lago di Conza della Campania - dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia. Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici minori di quelli della settimana precedente, in evidenza Sessa Aurunca con 21 centimetri in meno in una settimana. Questo fiume evidenzia valori idrometrici più elevati degli scorsi 4 anni, ma solo nel tratto finale, con Sessa Aurunca che si pone a +54 centimetri sulla media del periodo. (segue) (Ren)