Campania: Anbi, livelli fiumi in calo ma in medie ultimi 4 anni non emerge tendenza netta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le rilevazioni Anbi, il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in calo, con 4 idrometri su sette che registrano livelli inferiori. Questo fiume ha 2 valori idrometrici sotto la media del quadriennio precedente su 3 considerati, con la stazione di Capua centro attestata a 14,4 centimetri sotto la media del periodo. Infine, il fiume Sele si presenta in uniforme e contenuto calo rispetto alla scorsa settimana, con in evidenza la diminuzione di 23 centimetri ad Albanella. Il Sele presenta 2 delle 3 le principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente, con Albanella che ha toccato i 25 centimetri sopra la media del periodo. Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento scende a poco meno di 22,3 milioni di metri cubi e contiene il 90 per cento della sua capacità, in diminuzione sulla settimana precedente di 672.478 metri cubi, ma con un volume superiore del 58,82 per cento rispetto ad un anno fa. L’invaso di Conza della Campania il 25 marzo risulta in calo sul 13 marzo di circa 900mila metri cubi, ma con quasi 46,5 milioni di metri cubi presenta una scorta idrica superiore di 10,5 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa. (Ren)