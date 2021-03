Ambiente: sindaco Sesto S. Giovanni, domani spegneremo vecchio inceneritore, al via rivoluzione green (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al trattamento dei rifiuti umidi si avrà una produzione di biometano che ridurrà l'emissione di anidride carbonica del 97 per cento, praticamente azzerandola. La trasformazione dell'inceneritore in biopiattaforma non contempla nuovo consumo di suolo, con grande attenzione all'ambiente, visto che rispetto all'attuale impianto i fumi inquinanti saranno ridotti di quasi l'80 per cento. Ci saranno anche ricadute economiche sui territori che comporteranno risparmi sia bolletta dell'acqua sia nella tassa sui rifiuti. A Sesto San Giovanni la raccolta differenziata è stata estesa a tutto il territorio e in quattro anni si è passati dal 47 per cento del 2017 al 67 per cento di oggi, riducendo ampiamente il rifiuto urbano residuo. "Un polo green – chiude Di Stefano - che assumerà un valore ancora più importante in questa fase storica in cui il governo italiano ha posto le grandi sfide della rivoluzione verde e della transizione ecologica nel suo piano nazionale di ripresa. La nuova biopiattaforma di Sesto San Giovanni sarà un modello di produzione energetica sostenibile che mi auguro possa essere preso come esempio da altre regioni, per un'evoluzione di ampio respiro che sappia cogliere al meglio tutte le opportunità. Il rilancio del nostro Paese parte dai territori e siamo orgogliosi, di partire da Sesto San Giovanni con una nuova infrastruttura che sarà in grado di traghettare il paese verso gli obiettivi di sostenibilità ed emissioni zero previsti dall'agenda europea per i prossimi anni". (Com)