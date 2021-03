Nigeria: Buhari in partenza per Londra per sottoporsi a cure mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, è in viaggio per Londra per sottoporsi a quello che il suo ufficio afferma essere un "controllo medico di routine". Secondo una dichiarazione del portavoce presidenziale Femi Adesina, il capo dello Stato resterà nella capitale britannica fino alla seconda settimana di aprile. "Il presidente incontrerà prima i vertici della sicurezza al mattino, dopodiché si imbarcherà per Londra", ha detto Adesina. Da quando è stato eletto presidente, nel 2015, Buhari si è recato più volte nel Regno Unito per sottoporsi cure mediche, non senza sollevare diverse critiche tra i suoi oppositori che più volte lo hanno invitato a fare chiarezza sulle sue condizioni di salute. Il presidente, che ha 78 anni, ha trascorso più di tre mesi all'estero nel 2017. Un anno dopo è tornato a Londra e vi ha trascorso quattro giorni. Dalle elezioni presidenziali del 2019 le apparizioni pubbliche di Buhari non sono state molto frequenti, il che ha alimentato ulteriori sospetti circa il suo precario stato di salute. (Res)