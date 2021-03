Roma: uomo si getta sui binari a Marino, muore tranciato dal treno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di circa 30 anni nel tardo pomeriggio di ieri si è lanciato sotto i binari del treno all'altezza di via Santa Fumia a Marino, in provincia di Roma. L'investimento ha interessato un treno regionale della tratta Velletri-Ciampino-Termini poco prima delle 19. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria che ha rinvenuto il corpo tranciato dell'uomo. Il macchinista del convoglio ha riferito di non aver fatto in tempo a frenare poichè il 30enne si è buttato improvvisamente sui binari. (Rer)