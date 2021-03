Somalia: Farmajo atteso ad Addis Abeba per firma accordo di sicurezza con leader di Etiopia ed Eritrea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente somalo Mohamed Abullahi "Farmajo" è in partenza per Addis Ababa dove con i leader di Etiopia ed Eritrea, rispettivamente il primo ministro Abiy Ahmed e il presidente Isaias Afwerki, dovrebbe firmare un patto di sicurezza e difesa reciproca. Lo riferisce il quotidiano "Somali Guardian". La visita di Farmajo, in un primo momento rinviata, avviene nonostante la contrarietà dei partner internazionali che nei giorni scorsi lo avevano invitato a restare a Mogadiscio durante i colloqui elettorali in corso per risolvere lo stallo elettorale. Nel frattempo sono attesi per oggi nuovi colloqui fra le parti nel tentativo di appianare la maggior parte delle differenze che ostacolano l'attuazione dell'accordo pre-elettorale dello scorso 17 settembre. Fonti citate dal sito "Garowe Online" riferiscono che delle consultazioni sono in corso in particolare sullo status del presidente uscente, il cui mandato è scaduto ufficialmente lo scorso 8 febbraio: resta da stabilire se consentirgli o meno di partecipare come presidente o come semplice candidato alle prossime elezioni, ipotesi quest'ultima sostenuta dai suoi oppositori che non lo riconoscono più come presidente. (Res)