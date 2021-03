Trasporti: Anci su reato di omicidio stradale, "impegnati a proteggere la sicurezza di tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cinque anni fa abbiamo voluto il reato di omicidio stradale perché è necessario proteggere la sicurezza dei cittadini a cominciare dagli utenti più deboli della strada: su tutti pedoni e ciclisti. I dati raccolti dalle nostre polizie locali dimostrano che è stata una decisione corretta”. Lo afferma il presidente dell’Anci nazionale, Antonio Decaro, commentando i dati raccolti dalle Polizie locali italiane e diffusi dall’Anci, in occasione del quinto anniversario dell’entrata in vigore della legge sull’omicidio stradale del marzo 2016. Dall’ampio dossier emerge che nel quinquennio 2016-2021, le Polizie Locali delle città Capoluogo di provincia hanno rilevato 2837 incidenti mortali, con 2.932 decessi, mentre sono stati 306.746 gli incidenti con feriti. Nello stesso periodo i pedoni deceduti sono stati 1014, mentre 232 i ciclisti morti in incidenti stradali. Rispetto al lustro 2011-2015, nelle grandi aree urbane è sceso nettamente il numero dei sinistri mortali passando da 2129 a 1718. (segue) (Com)