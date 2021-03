Trasporti: Anci su reato di omicidio stradale, "impegnati a proteggere la sicurezza di tutti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono ancora tante le vittime di incidenti, spesso provocati dalla distrazione di chi si mette alla guida, dalla scarsa consapevolezza dei rischi collegati alla propria condotta. Quei dati testimoniano – sottolinea Decaro – anche un’altra cosa: il gran lavoro che svolgono ogni giorno gli agenti delle polizie locali, presidio fondamentale per la sicurezza delle nostre comunità”. Una sezione del dossier analizza solo le 33 città Capoluogo di Regione e quelle con più di 150mila abitanti. I risultati rivelano che a Roma ci sono stati 622 incidenti con 635 morti, a Milano 197 con 201, a Napoli 137 sinistri mortali con 138 morti, a Torino 126 sinistri con 129 morti e a Genova 97 con 99 decessi. L’istantanea dell’Anci fotografa bene anche tutte le attività degli uomini e delle donne delle Polizie Locali impegnati, anche durante la pandemia, nei controlli su strada e nei rilievi, anche nelle ore serali e notturne. Come testimoniano i dati Aci-Istat 2019, le Polizie Locali rilevano il 65 per cento dei sinistri stradali mortali e con feriti ogni anno in Italia. Molto gravosa è poi l'attività successiva ai rilievi, tra cui quello di polizia giudiziaria, ricerca e repertamento delle fonti di prova, ricostruzione della cinematica anche attraverso nuove tecnologie e i sistemi di videosorveglianza cittadina, per la ricostruzione di incidenti anche nei casi di pirateria stradale. (segue) (Com)