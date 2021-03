Francia: Covid, sindaco di Nizza vuole dosi del vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per accelerare la campagna di vaccinazione contro il coronavirus, il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, chiede di ricevere dosi del vaccino russo Sputnik V. Intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv", il primo cittadino della città francese ha ricordato che "non c'è nessun ordine europeo sullo Sputnik" e da un punto di vista commerciale il comune di Nizza potrebbe effettuare delle commesse. "Non ho il diritto di amministrarlo, c'è bisogno del via libera dell'Alta autorità della salute. Ma posso effettuare degli ordini", ha detto Estrosi. Alla domanda se avesse o no effettuato dei pre-ordini del vaccino russo, Estrosi è rimasto sul vago spiegando che quelli fatti "si possono anche chiamare così".(Frp)