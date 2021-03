Migranti: Grecia, da Ue 250 milioni di euro per cinque nuovi centri di accoglienza nelle isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissario europea per gli Affari interni Ylva Johansson ha annunciato ieri che l'Ue finanzierà per 250 milioni di euro cinque nuove strutture per migranti sulle isole greche di Lesbo, Samos, Chios, Kos e Leros. In conferenza stampa congiunta con il ministro per le Migrazione Notis Mitarachi da Lesbo, Johansson ha annunciato il finanziamento al termine di una visita congiunta con il ministro nei centri di accoglienza a Lesbo e Samos. La sua visita a Lesbo è stata accolta con manifestazioni di residenti locali che si oppongono alla costruzione di nuovi campi per migranti. Oggi la commissaria incontrerà ad Atene il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, il ministro degli Affari esteri, Nikos Dendias, il ministro della Migrazione e dell'asilo, Notis Mitarachi, il ministro della Protezione dei cittadini, Michalis Chrysochoidis, il ministro degli Affari marittimi e della politica insulare, Giannis Plakiotakis e il viceministro per l'integrazione, Sofia Voultepsi. (segue) (Gra)