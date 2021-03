Migranti: Grecia, da Ue 250 milioni di euro per cinque nuovi centri di accoglienza nelle isole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre Johansson ha detto che La Turchia deve riprendere dalla Grecia i migranti che non hanno diritto alla protezione internazionale nell'Unione europea. "Le persone che hanno fatto richiesta di asilo hanno diritto a un processo equo e veloce", ha detto ricordando che in Grecia il processo è stato riformato e ora sembra "più veloce". "E' importante che le persone non siano lasciate in un limbo, hanno bisogno di una decisione rapida. Quanti hanno diritto alla protezione internazionale devono essere accolti. Quanti non hanno diritto devono tornare nei Paesi di origine. E questa è un'altra area dove abbiamo bisogno di riforme in modo da avere un sistema dei rimpatri europeo", ha spiegato. "Specialmente ora è importante che la Turchia riprenda i migranti dalla Grecia. Perché lo hanno promesso ed è nella dichiarazione Ue-Turchia e perché l'Ue ha preso i suoi ricollocamenti dalla Turchia. Quindi è ora. Chiedo alla Turchia di riprendere con urgenza i migranti dalla Turchia", ha aggiunto. "Posso comprendere che tutti hanno un limite alla loro pazienza e capisco che questi sono esauriti anche qui a Lesbo e in altre aree. Per questo è urgente avere il nuovo centro e nuove soluzioni politiche", ha aggiunto. (segue) (Gra)