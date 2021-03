Famiglia: Bonetti, assegno unico primo passo verso riforma complessiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un giorno importante per il nostro Paese, perché è un giorno in cui il nostro Paese fa il primo passo per una riforma complessiva. Le famiglie ma soprattutto i bambini e i giovani sono al centro delle politiche di investimento dell’Italia". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti a Radio Anch’io, parlando dell’assegno unico e universale che sarà approvato oggi al Senato. "L’assegno che oggi sarà approvato è un pezzo del Family act - ha spiegato - è un intervento economico a sostegno della crescita di tutte le bambine e di tutti i bambini, di tutti i figli. Finalmente una misura universale, una misura per tutti". (Rin)