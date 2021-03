Polonia: sondaggio, PiS in testa, Ko e Polska 2050 appaiati alle sue spalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito polacco Diritto e giustizia (PiS) è in testa a un sondaggio con il 31 per cento. Lo afferma il portale "Onet" sulla base di un sondaggio dell'istituto Ibris. Rispetto alla precedente rilevazione, PiS ha perso l'1,9 per cento ma mantiene un vantaggio sugli avversari. La Coalizione civica (Ko) si ferma infatti al 17,3 per cento (-0,9 per cento rispetto al 2 marzo). Quasi ex aequo si colloca Poska 2050 di Szymon Holownia, sostenuta dal 17,2 per cento degli intervistati (-0,1 per cento). Superano la soglia di sbarramento del 5 per cento anche Lewica (9,1 per cento), Konfederacja (7,3 per cento) e il Partito popolare polacco (5 per cento). Il 13,1 per cento delle persone intervistate dichiara di non sapere per chi voterebbe. Il 36 per cento dice che "sicuramente" si recherebbe alle urne, mentre il 14,1 per cento lo farebbe "probabilmente". Lo esclude in modo categorico il 28 per cento, mentre "probabilmente" non voterebbe il 21,3 per cento. (Vap)