Oman-Cina: ministri Esteri concordano rafforzamento cooperazione in diversi ambiti

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha avuto ieri, 29 marzo, un incontro a Mascate con l'omologo omanita Sayyid Badr Hamad al Busaidi, durante il quale entrambi hanno concordato di rafforzare la cooperazione bilaterale e portare avanti i colloqui sulla zona di libero scambio tra la Cina e il Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc). Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Con una lunga storia che risale alla Via della Seta, i legami tra Cina e Oman hanno esemplificato le relazioni sino-arabe e gli scambi amichevoli tra le due grandi civiltà", ha detto Wang, esprimendo gratitudine all'Oman per la sua forte adesione al principio della Cina unica e per il sostegno sulle questioni riguardanti i principali interessi della Repubblica popolare. Wang ha affermato che la Cina sostiene l'Oman nella salvaguardia della sua sicurezza e stabilità nazionale e nell'esplorazione indipendente di un percorso di sviluppo in linea con le proprie condizioni nazionali. "La Cina è disposta a essere l'amica più fidata dell'Oman per cercare insieme un maggiore sviluppo della partnership strategica bilaterale nella nuova era e costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. La Cina mira ad approfondire la sinergia tra Nuova via della Seta e la Visione 2040 dell'Oman e rafforzare la cooperazione in settori tra cui energia, investimenti, pesca, nuove tecnologie e risorse umane, in modo da realizzare lo sviluppo congiunto", ha detto il responsabile della diplomazia cinese. (segue) (Res)