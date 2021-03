Oman-Cina: ministri Esteri concordano rafforzamento cooperazione in diversi ambiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cina e l'Oman devono anche cementare la loro cooperazione nello sport e nel turismo in modo da consolidare l'amicizia tra i due popoli", ha aggiunto Wang, esprimendo la volontà della Cina di unire le forze con l'Oman e altri stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo per creare una zona di libero scambio Cina-Gcc il prima possibile. Riferendosi alla situazione del Medio Oriente, Wang ha detto che le questioni regionali saranno risolte attraverso negoziati pacifici tra gli stati collegati e i loro popoli perché "il Medio Oriente appartiene ai suoi popoli". Questa regione ha sofferto a lungo per anni a causa di interferenze eccessive da parte delle grandi potenze e della loro concorrenza geopolitica, ha osservato il diplomatico cinese, sottolineando che la Cina spera che i Paesi del Medio Oriente aderiscano all'indipendenza e all'autosufficienza ed esplorino un percorso di sviluppo in linea con le condizioni regionali, per preservare insieme la pace e la stabilità nella regione. "In qualità di buona amica e partner con i Paesi del Medio Oriente, compresi gli stati del Golfo, la Cina continuerà a stare fermamente con loro e sosterrà i loro sforzi per raggiungere pace, stabilità e prosperità durature", ha promesso Wang. (segue) (Res)