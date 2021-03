Oman-Cina: ministri Esteri concordano rafforzamento cooperazione in diversi ambiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sayyid Badr ha affermato che l'Oman si attiene fermamente alla politica della Cina unica e si aspetta di rafforzare la cooperazione bilaterale con Pechino in vari campi, per ottenere vantaggi reciproci. Apprezzando il sostegno della Cina all'Oman nella lotta contro la Covid-19, il ministro omanita si è espresso per il rafforzamento della cooperazione sui vaccini con la Cina, con l'obiettivo di potenziare la lotta regionale e globale contro la pandemia. L'Oman è desideroso di essere un vero partner nel portare avanti l'iniziativa della Nuova via della seta, ha detto, osservando che il Paese apre tutti i suoi settori alla Cina e accoglie con favore gli investimenti cinesi nel turismo, nell'energia e nelle fonti rinnovabili, nell'estrazione mineraria, nella scienza e nella tecnologia, nella tecnologia dell'informazione e nelle risorse umane. (segue) (Res)