Oman-Cina: ministri Esteri concordano rafforzamento cooperazione in diversi ambiti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definendo la Cina una forza importante nella salvaguardia dell'equilibrio e della stabilità globali, il ministro dell'Oman ha reso grazie alla Cina per la sua posizione su questioni regionali calde, inclusa la questione palestinese, il ruolo costruttivo nel mantenimento della sicurezza in Medio Oriente e il contributo positivo alla conservazione delle leggi, delle norme e dell'ordine internazionali. Sayyid Badr ha anche affermato che l'Oman sostiene l'istituzione della zona di libero scambio Cina-Gcc, aggiungendo che Mascate promuoverà la sua comunicazione e collaborazione con Pechino al fine di dare un contributo congiunto alla pace e alla prosperità regionale e globale. I due ministri hanno deciso di firmare un accordo di esenzione dai visti e hanno presenziato alla firma di diversi documenti sulla cooperazione nei settori della cultura, dei media e della salute. Hanno anche partecipato alla cerimonia di inaugurazione della targa di un monumento commemorativo del navigatore cinese Zheng He. (Res)