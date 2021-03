Russia: Cremlino, Navalnyj è responsabile delle sue azioni come tutti gli altri cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’oppositore Aleksej Navalnyj è responsabile delle sue azioni ai sensi della legge in quanto cittadino della Federazione Russa. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista al quotidiano “Argumenty i Fakty”. "Questo cittadino, ovviamente, è atipico a causa della sua posizione, contrariamente a me, ma è un cittadino della Federazione Russa, è responsabile delle sue azioni secondo la legge", ha detto Peskov. "Perché se noi rispettiamo la legge, ma non dovrebbe?", ha detto Peskov. Alla domanda se sia stata una scelta giusta per le autorità arrestare Navalnyj, visto che ciò ha dato all'Occidente un motivo per imporre delle sanzioni, Peskov ha risposto che avrebbe "formulato la domanda in modo diverso: sarebbe stato vantaggioso per le autorità sopportare che un cittadino russo, con due condanne sospese, si potesse muovere in libertà? Abbiamo più di diecimila persone all'anno che, dopo aver ricevuto una seconda condanna sospesa, finiscono in prigione. E lui è rimasto libero", ha aggiunto Peskov. Navalny ha ricevuto la sua prima condanna condizionale nel caso Kirovles per il reato di appropriazione indebita e la seconda nel caso Yves Rocher, sempre per lo stesso reato. (segue) (Rum)