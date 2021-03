Russia: Cremlino, Navalnyj è responsabile delle sue azioni come tutti gli altri cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navalnyj ieri ha nuovamente presentato al tribunale una querela per diffamazione contro Dmitrij Peskov, il portavoce del Cremlino, secondo quanto reso noto da "Mbkh Media" che cita i documenti depositati al tribunale distrettuale Presnenskij di Mosca. Navalnyj ha chiesto che le dichiarazioni del portavoce del Cremlino, il quale in precedenza l'ha definito collaboratore della Cia, siano riconosciute come false e diffamatorie. Il direttore dell'ufficio legale della Fondazione per la lotta alla corruzione Vjacheslav Gimadi, ha confermato che è stata sporta nuovamente una querela contro Peskov. Le richieste di Navalnyj sono le medesime della precedente: l'obbligo per il portavoce di pubblicare una confutazione sul sito web ufficiale dell'amministrazione presidenziale entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore dell'eventuale sentenza a favore del querelante. (Rum)