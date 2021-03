Russia-Usa: Cremlino, non consentiremo a nessuno di parlarci da una "posizione di forza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente, Vladimir Putin, non permetterà agli Stati Uniti o a qualsiasi altro Paese di rivolgersi alla Russia "da una posizione di forza". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista al quotidiano "Argumenty i Fakty". "Nessuno permetterà agli Usa di parlare con la Russia da una posizione di forza. Questo è impossibile. Gli statunitensi ora stanno ripetendo come un mantra che ora parleranno con tutti da una posizione di forza. Né Putin, né nessun altro della leadership russa consentirà né agli statunitensi né a nessun altro di parlarci in quel modo. Questo è fuori discussione", ha detto il portavoce del Cremlino. Rispondendo alla domanda se sia possibile una rottura nelle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, Peskov ha detto che non vorrebbe "parlare di scenari estremi". In merito al richiamo dell'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatolij Antonov, a Mosca per consultazioni, Peskov ha ricordato che la questione riguarda un’indagine sulle relazioni bilaterali russo-statunitensi sotto l'attuale amministrazione della Casa Bianca. (segue) (Rum)