Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, martedì 30 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza della Giunta ComunaleOre 15 - riunione in videoconferenza della VI Commissione. Odg: illustrazione nuovo protocollo antismog.REGIONEore 9.30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 13.30, Videoconferenza, convocazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie locali (Cal).ore 14.00, Videoconferenza, convocazione del Consiglio delle Autonomie locali (Cal).ore 14.30, Videoconferenza, seduta del Consiglio regionale. (Rpi)