Armenia: delegazione parlamentare francese presto in visita in Artsakh

- Una delegazione di parlamentari francesi guidata dal presidente del Circolo di amicizia Francia-Artsakh (così si definisce l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh), Guy Tessier, si recherà presto in visita in Armenia e in Artsakh. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress” che cita una lettera inviata dallo stesso Tessier al presidente del parlamento dell’Artsakh Artur Tovmasyan. “Presto guiderò una delegazione di parlamentari francesi in Armenia e Artsakh come prsidente del Circolo dell'amicizia Francia-Artsakh. Spero che avremo l'opportunità e il piacere di incontrarvi e parlare con voi durante quest’appuntamento", ha detto Tessier nella sua lettera. (Rum)