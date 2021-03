Parità di genere: ministra Bonetti, presto nuove misure per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assegno unico e universale è un risultato storico perché in Italia facciamo finalmente un primo passo per cambiare le politiche familiari, rimettendo al centro le nuove generazioni, le donne, il sostegno alla genitorialità e la parità di genere. E l'approccio riformista di Italia viva". Lo ha detto a "la Repubblica" la ministra di Pari opportunità e famiglia, Elena Bonetti, molto contenta perché il Senato sta per licenziare una delle leggi a cui ha lavorato per quasi due anni. Quanto all'assegno unico: Iv e Pd se ne contendono da giorni la paternità. "L'assegno è frutto di una convergenza ampia di proposte e politiche diverse che si sono integrate nella riforma complessiva del Family act. Anziché discuterne la paternità, si tratta ora di evidenziare l'enorme valenza politica, il perché l'abbiamo voluto e che cos'è. E di assumercene tutti, questo sì, la responsabilità". "L'assegno unico e universale - continua - è il primo pezzo di un'ampia riforma a servizio delle famiglie, che diventa legge dello Stato. Tutti i nuclei avranno una somma mensile a disposizione di ogni figlio, la cui quantificazione è commisurata al reddito e cresce dal terzo figlio in poi, a prescindere che i genitori siano lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti". "Ma questa, - ripete la ministra - , è solo la prima delle misure del Family act: alla fine del percorso avremo una visione organica delle politiche familiari su educazione, natalità, sostegno alla genitorialità, lavoro femminile e autonomia dei giovani: con un approccio integrato e non come misure spot e disarticolate". (segue) (Res)