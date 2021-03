Turismo: ministro Garavaglia, questa estate sarà meglio di quella del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli albergatori italiani sono preoccupati e anche un po' arrabbiati. A Pasqua devono restare chiusi, mentre gli italiani possono andare in vacanza all'estero. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in una intervista al "Corriere della Sera" dice: "Lo scorso anno siamo andati in vacanza? Bene, succederà anche quest'anno. Comprendo l'atteggiamento degli albergatori, ma questa estate sarà come quella del 2020. Anzi, sarà anche migliore". Gli imprenditori turistici italiani non ne sono così sicuri. "Invece sbagliano ad essere così preoccupati, anche loro sanno che questa estate sarà diversa. Prima di tutto ci sono i vaccini, ma poi abbiamo l'esperienza del passato, i comportamenti sono più responsabili, i protocolli ormai sono collaudati, io sono molto ottimista". Il ministro vuole "essere chiaro: gli automatismi che ci sono nelle chiusure sono gli stessi che devono esserci nelle aperture, significa perciò che così come si chiude tutto appena i dati sul Covid sono negativi, con la stessa velocità si riapre tutto appena i dati diventano positivi. Il mio auspicio è riaprire molto prima dello scorso anno". (segue) (Res)